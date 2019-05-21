شكرا لقرائتكم اليوم..إعلان قائمة منتخب مصر المشاركين فى أمم افريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة خافير أجيرى، اليوم قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الإختيار لبطولة أمم افريقيا 2019. ويدخل المنتخب الوطنى معسكرا مغلقا يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لبطولة أمم افريقيا، ويتخلله مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 من نفس الشهر. يذكر أن القرعة أوقعت مصر فى المجموعة الأولى مع أوغندا والكونغو وزيمبابوى.

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