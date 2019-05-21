شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات دور الـ 32 من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش للرجال اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 32 من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، حيث تعد البطولة ضمن أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش.
وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
كان مصطفى عسل وفارس الدسوقي و مازن هشام وكريم علي فتحي قد تأهلوا من المرحلة الأولى، من منافسات الرجال، وجاءت مباريات المرحلة الثانية كالتالي:
علي فرج x مصطفى عسل
مروان الشوربجي x الألماني رافاييل كاندرا
محمد أبو الغار x الانجليزي أدريان والر
مازن هشام x دييجو إلياس لاعب بيرو
فارس الدسوقي x الانجليزي جوش ماسترز
عمر مسعد x الانجليزي ديكلان جيمس
زاهد سالم x الاسكتلندي جريج لوبان
كريم عبد الجواد x الهندي سوراف جوزال
كريم علي فتحي x سيزار سالازار
محمد الشوربجي x الانجليزي جيمس ويلستروب
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