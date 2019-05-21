شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة محمود جابر، عدد من النصائح للاعبى الدراويش قبل مواجهة الأهلى والمقرر انطلاقها فى العاشرة من مساء غد الأربعاء ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

وحرص الجهاز الفنى، على تحفيز اللاعبين واستثارتهم من أجل استمرار النتائج الإيجابية والمميزة أمام الأهلى بعد الفوز بالجولة الماضية على الداخلية.

ومنح جهاز الإسماعيلى،عدة نصائح للاعبين أهمها على اللعب بهدوء وتجنب الانفعال من أجل نقل الضغط على المنافس بجانب التركيز على نقاط ضعف المنافس والعمل على استغلالها.

ووزع جهاز الدراويش، مجموعة من الأدوار على اللاعبين خلال المباراة والتى ستسهم فى الحد من خطورة الفريق المنافس الذى يعتلى صدارة جدول ترتيب المسابقة.

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وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بضرورة سرعة التسليم والتسلم فى المساحات بجانب كيفية نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية بأسرع وقت.

واشتمل المران على تعليمات خاصة للمدافعين سعيا للحد من خطورة الأوراق الرابحة للفريق المنافس.

كما خاض حراس مرمى الإسماعيلى تدريبات خاصة اشتملت على كيفية التعامل مع تسديدات الفريق المنافس والكرات العرضية بجانب قياس سرعة الرد لدى كل حارس.

وحرص مدرب حراس المرمى سعفان الصغير على منح عدة نصائح حول كيفية التعامل مع ضغوط المواجهات الكبرى.