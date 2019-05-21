شكرا لقرائتكم النجوم يلعب مباراة للشهرة أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يقدم لاعبو فريق النجوم، مباراة للشهرة لتقديم أفضل ما لديهم لتسويق أنفسهم، عندما يلتقوا نظيره بيراميدز، غدا الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة رقم 33 من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحاول لاعبو النجوم استغلال مواجهة بيراميدز والتى سيتابعها الكثيرون وتحظى بمتابعة كبيرة، لإظهار مستواهم وإمكانياتهم، لتلقى العروض من أندية الدورى الممتاز، بعد تأكد هبوط النجوم بشكل رسمى لدورى القسم الثانى.

Advertisements

وودع فريق النجوم رسميًا دورى القسم الثانى بعد الوصول للنقطة 25 من أصل 32 مباراة، بعدما صعد الفريق لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ولم ينجح فى البقاء ليهبط سريعًا للقسم الثانى، كما ضمن بيراميدز المركز الثالث بالدورى.