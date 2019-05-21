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النجوم يلعب مباراة للشهرة أمام بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل  

يقدم لاعبو فريق النجوم، مباراة للشهرة لتقديم أفضل ما لديهم لتسويق أنفسهم، عندما يلتقوا نظيره بيراميدز،  غدا الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة رقم  33 من مسابقة الدورى الممتاز.

 

ويحاول لاعبو النجوم استغلال مواجهة بيراميدز والتى سيتابعها الكثيرون وتحظى بمتابعة كبيرة، لإظهار مستواهم وإمكانياتهم، لتلقى  العروض من أندية الدورى الممتاز، بعد تأكد هبوط النجوم بشكل رسمى لدورى القسم الثانى.

 

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وودع فريق النجوم رسميًا دورى القسم الثانى بعد الوصول للنقطة 25 من أصل  32 مباراة، بعدما صعد الفريق لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ولم ينجح فى البقاء ليهبط سريعًا للقسم الثانى، كما ضمن بيراميدز المركز الثالث بالدورى.

 

 

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