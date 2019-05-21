شكرا لقرائتكم النجوم يلعب مباراة للشهرة أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وودع فريق النجوم رسميًا دورى القسم الثانى بعد الوصول للنقطة 25 من أصل 32 مباراة، بعدما صعد الفريق لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ولم ينجح فى البقاء ليهبط سريعًا للقسم الثانى، كما ضمن بيراميدز المركز الثالث بالدورى.
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