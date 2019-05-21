شكرا لقرائتكم أجيري يضم 25 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني لوديتى الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري 25 لاعبا لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، واللاعبون هم : - أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - احمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد النني (ارسنال الانجليزي) -محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلي) - محمد أبوجبل (سموحة) - طارق حامد (الزمالك) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) Advertisements - علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد الشناوي (الأهلي) - محمود حمدي "الونش " (الزمالك) - باهر المحمدي (الاسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة)

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