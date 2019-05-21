شكرا لقرائتكم RSB Berkane vs Zamalek .. لن تصدق عدد الجنسيات المسئولة عن نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الإثيوبي باملاك تسيما حكما لمواجهة الإياب بين الزمالك ونهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الافريقية المقرر إقامتها الاحد 26 مايو باستاد برج العرب بالاسكندرية. ويعاون الحكم الأثيوبى كلا من فهم زكالي زويس من جنوب افريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسي صادق السالمي. كما أختارت لجنة الحكام بالكاف الزامبي جيناوي سكاوزي ليكون حكما لخاصية الفيديو خلال نهائى الكونفدرالية ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان. "الخليج 365" يستعرض طاقم التحكيم والمساعدين وجميع القائمين على نقل المباراة حكم المباراة : باملاك تسيما" اثيوبي" مساعد أول : زاكالي زويس " جنوب أفريقي" مساعد تاني : الحاج سامبا " سنغالي" حكم رابع : صادق السالمي " تونسي" مراقب المباراة : اكومو " غينيا الاستوائية" Advertisements الفار : جاني سيكازوي " زامبي" مساعد الفار : كمارا "سنغالي" مساعد 2 فار : وليد احمد علي "سوداني" تكنولوجيا الفار : عماد كامل "مصري" منسق إعلامي : محمد ثابت " مصري" منسق اعلامي : كوفي ادي "غانا" مراقب أمني : نكامي " جنوب افريقي" مراقب أمني : راشد مادجيبه " جزائري" المنسق العام : بوسي لونج " جنوب افريقي" تسويق : محمد الشاذلي مساعد المنسق العام : كيلي اسانسي " رواندي"

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