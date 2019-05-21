شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات دور الـ 32 من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجرى منافسات دور الـ 32 من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش اليوم الثلاثاء والتى تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، والمقامة فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، حيث تدخل البطولة ضمن أكبر 8 بطولات في لعبة الإسكواش. وتصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. كانت يثرب عادل وميار هاني قد تأهلتا من المرحلة الأولى، من منافسات السيدات ، فيما جاءت مباريات المرحلة الثانية كالتالي: رنيم الوليلي x الانجليزية جيني دونكالف نوران جوهر x الانجليزية إيميلي وايت لوك Advertisements سلمى هاني x جوي تشان لاعبة هونج كونج نور الطيب x الماليزية نيكول ديفيد بطلة العالم السابقة هانيا الحمامي x نيلي جليس نور الشربيني x ميار هاني

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