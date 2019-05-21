شكرا لقرائتكم تعرف على ناشئ الأهلي فى الفريق الأول استعدادا للإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض يوسف علاء، قائد فريق الشباب بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على ملعب التتش بالجزيرة، على هامش مران الفريق الأول، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر اقامتها غداً الأربعاء، على ستاد برج العرب، حيث قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية.

ويشارك من فريق الشبابا في مران الفريق الأول للأهلي، كلا من مصطفي شوبير، وعربي بدر، وأحمد طارق، من قطاع الناشئين، فضلا عن كابتن فريق الشباب يوسف علاء.