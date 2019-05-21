شكرا لقرائتكم الأهلى يلتقى طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية .
وحجز فريق الأهلى مقعده فى النهائى على حساب سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27 ، بينما فاز طلائع الجيش على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة .
ويقام النهائى بحضور حاملى بطاقات الإتحاد فقط و أعضاء الأندية المتبارية فقط ، بينما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج لتحديد المركزين الثالث و الرابع .
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