شكرا لقرائتكم الجبلاية تدرس إقامة مباراة الأهلى و بيراميدز أخر مايو الجاري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس الجبلاية إقامة مباراة الأهلى و بيراميدز فى دور الـ16 لكأس مصر نهاية شهر مايو الجاري خاصة أن فترة التوقف ستكون طويلة بعد الإتفاق على إقامة مباراتى الأهلى أمام المقاولون و الزمالك بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين ، خاصة أن الأهلى سيخوض أخر لقاء له أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل وسيكون هناك فترة لا تقل عن 11 يوم توقف للأهلي الذى سينتظر خوض الزمالك لمبارياته المؤجلة فى الدورى عقب إنتهاء الأبيض من مباراته أمام نهضة بركان المقرر لها يوم 26 مايو ، على أن تستكمل باقي مباريات الكأس عقب إنتهاء أمم أفريقيا.

كان اتحاد الكرة قد استقر على إيقاف الدوري يوم 2 أو 3 يونيو بسبب إرتباط المنتخب الأول بالأجندة الدولية و بدأ معسكر الفراعنة يوم 6 يونيو بناء على رؤية المكسيكي خافيير أجيري لإراحة اللاعبين و الإحتفال بعيد الفطر ثم الإنضمام للمنتخب للإعداد للبطولة التى تبدأ يوم 21 بمباراة زيمبابوي.