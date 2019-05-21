موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الإسماعيلي، نظيره الأهلي، في العاشرة مساء الأربعاء، على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا الإسبوع الماضي، على إنبي بهدفين دون رد.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ73 نقطة، من 31 مباراة، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق 7 نقاط، حيث خاض الأبيض 29 لقاء فقط، فيما يأتي الإسماعيلي سابعا بـ41 نقطة.

التشكيل والغيابات

يغيب عن الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة، ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للأهلي:

الحارس: الشناوي

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الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن

تشكيل الإسماعيلي

على الجانب الأخر، سيبدأ الدراويش بتشكيل مكون من:

محمد فوزي

أسامة إبراهيم - محمود متولي - محمد مجدي - أحمد أيمن

عماد حمدي - محمود عبدالعاطي

كريم بامبو - مصطفي فارس - محمد صادق

محمد الشامي

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