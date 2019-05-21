دعا الخطيب لحضور نهائي الكونفدرالية.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس وعبدالحفيظ

ريهام بكير
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوة لمجلس ادارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، لحضور نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر إقامته يوم الأحد القادم الموافق 26-5-2019.
وأكد رئيس الزمالك ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي هو سبب الخلاف مع القلعة الحمراء وحالة الاحتقان بين الناديين ، وانه يرتبط مع محمود الخطيب رئيس النادي بعلاقات طيبة.
وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: أنه يوجه الدعوة الى مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية، إلى جانب "كل رؤساء الأندية المصرية ، واللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب ، بالرغم من الخلافات...
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