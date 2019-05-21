جروس يفاضل بين بوطيب وأحداد لقيادة الهجوم فى إياب نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب من أجل اختيار أحدهما لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض فى مواجهة نهضة بركان، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية.

وسيفتقد الزمالك فى تلك المواجهة لخدمات مهاجمه عمر السعيد الذى تعرض أيضًا للإنذار الثانى فى لقاء الذهاب أمام الفريق المغربى وسيخضع خالد بوطيب لبرنامج خاص لتجهيزه لمواجهة العودة بعدما استمر غيابه طوال الفترة الماضية لإصابته فى الركبة منذ لقاء الإسماعيلى فى الدورى فى الشهر الماضى وتعافى اللاعب من تلك الإصابة مؤخرًا إلا أنه لم ينهى برنامجه التأهيلى لذلك فضل جروس عدم الاستعانة به فى لقاء الذهاب حتى لا تعاوده الإصابة.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة فى لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله التوجولى لابا كودجو فى المباراة التى جمعت الفريقان على الملعب البلدى ببركان.