شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب vs بطلة العالم السابقة.. مباريات دور الـ32 ببريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ32 من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، حيث تدخل البطولة ضمن أكبر 8 بطولات فى لعبة الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية، والتى تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

كانت يثرب عادل وميار هانى قد تأهلتا من المرحلة الأولى، من منافسات الرجال، وجاءت مباريات المرحلة الثانية للسيدات كالتالى:

رنيم الوليلى x الإنجليزية جينى دونكالف

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نوران جوهر x الإنجليزية إيميلى وايت لوك

سلمى هانى x جوى تشان لاعبة هونج كونج

نور الطيب x الماليزية نيكول ديفيد بطلة العالم السابقة

هانيا الحمامى x نيلى جليس

نور الشربينى x ميار هانى