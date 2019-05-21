محمد شريف لسوبر كورة: فضلت الأهلى على الزمالك لأنه رقم واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط اسم محمد شريف نجم هجوم النادى الأهلى لدى جماهير ناديه بإحراز الأهداف الحاسمة والأهداف الـ+90، ليكسب أرضية كبيرة ويفرض اسمه بقوة كواحد من أفضل المهاجمين الصاعدين فى سماء الكرة المصرية، محمد شريف يتحدث عن أهدافه الحاسمة وغيابه عن مباريات الأهلى، ويكشف النقاب عن جوانب حياته الخاصة فى الحوار التالى. لقراءة الحوار اضغط هنا

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