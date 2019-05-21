شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية.

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وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.

ويقام النهائى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط وأعضاء الأندية المتبارية فقط، بينما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج لتحديد المركزين الثالث والرابع.