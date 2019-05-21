شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة أكتوبر الدولية.
وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.
ويقام النهائى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط وأعضاء الأندية المتبارية فقط، بينما يلتقى الجزيرة مع سبورتنج لتحديد المركزين الثالث والرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى أمام طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.