شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمتص غضب على لطفى قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مع على لطفى حارس مرمى الفريق من أجل احتواء الحارس الذى أبدى غضبه من تجاهل الجهاز الفنى له خلال الفترة الماضية خاصة فى الفترة التى انتظر فيها أن يُشارك فى المباريات لكن هذا لم يحدث الأمر الذى أثار غضبه فتحدث معه عبد الحفيظ من أجل تهدئته مؤكدًا له أن الجهاز الفنى يحترم قدراته وإمكانياته الفنية.

يأتى هذا خلال ختام الأهلى لاستعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى بطولة الدورى العام.