شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لبطولة أمم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة خافير أجيرى، اليوم قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الإختيار لبطولة أمم افريقيا 2019. Advertisements ويدخل المنتخب الوطنى معسكرا مغلقا يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لبطولة أمم افريقيا، ويتخلله مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 من نفس الشهر. يذكر أن القرعة أوقعت مصر فى المجموعة الأولى مع أوغندا والكونغو وزيمبابوى.

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