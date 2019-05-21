الزمالك يدعو أبو ريدة و بعض أعضاء اتحاد الكرة لحضور نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة دعوة لحضور نهائى البطولة الكونفدرالية التى تجمع الزمالك و نهضة بركان يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب ، وبعض من أعضاء مجلس الإدارة بشكل شفوى للتواجد فى اللقاء.
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن هناك دعوة و إتصالات شفوية من قبل رئيس نادي الزمالك لحضور إياب نهائي الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل، لأبو ريدة وبعض من أعضاء مجلس الإدارة وليس المجلس بالكامل، ولكن الأغلب أن أبو ريدة فقط من سيتواجد فى النهائي للمشاركة فى تسليم الكأس للبطل إلى جانب أن أحمد أحمد رئيس الكاف سيكون متواجد هو الآخر فى المباراة.
كان لقاء الذهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك بهدف دون رد أمام نهضة بركان عن طريق لابا كودجي الذى أحرز هدف فى الدقيقة 92 من نهاية المباراة.
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