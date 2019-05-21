شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامه لقائمة الإسماعيلى.. ماذا قال حازم مرسى عن مواجهة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حازم مرسى مهاجم وهداف الإسماعيلى الشاب سعادته بثقة الجهاز الفنى بعد ضمه لقائمة الفريق للمرة الأولى، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها مساء الأربعاء على ملعب برج العرب فى إطار منافسات الجولة الــ18 المؤجلة من الدورى المحلى.

وأضاف هداف الإسماعيلى الشاب، فى تصريحات صحفية، "تفاجأت كثيرا بهذا القرار، أشكر كل أعضاء الجهاز الفنى على ثقتهم فى إمكانياتى وقدراتى للتواجد فى مباراة صعبة يترقبها كل عشاق الساحرة المستديرة".

Advertisements

واستكمل مرسى "لدى طموح وإصرار على المشاركة لإظهار مدى جدارتى بالتواجد أمام الأهلى، وإثبات مدى أحقيتى فى الحصول على فرصة المشاركة وقيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتبع هداف فريق 99 المتوج بلقب دورى الجمهورية "مواجهات القمة دائما ما تشهد مولد النجوم، أتمنى أن يكون لى دور بهذه المباراة والمساهمة فى إسعاد جماهير الإسماعيلى التى دائما ما تعمل على تحفيزنى ومساندتى".

وأتم حازم مرسى "سنلعب على تحقيق الانتصار بكل تأكيد، الإسماعيلى فريق كبير لا يقل عن الأهلى والزمالك، أحيانا الفريق يمر ببعض التعثرات، وهذا وارد فى كرة القدم، لكن الأهم سرعة تدارك النتائج السلبية من أجل وضع الفريق بمكانته المستحقة والطبيعية بين الكبار".