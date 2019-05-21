شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستضيف حرس الحدود تحت شعار "الفائز مولود والخاسر مفقود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف وادى دجلة نظيره حرس الحدود على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام فى تمام العاشرة مساء بصافرة تحكيمية أجنبية نظرًا لسخونة المباراة لاسيما بعد تعادل وادى دجلة مع بيراميدز بهدف لكل فريق وفوز حرس الحدود على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدف وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وشدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة العودة لقطار الانتصارات فى ظل أهمية مباراة الليلة للابتعاد عن شبح الهبوط فى المقابل يحلم طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود باستمرار انتفاضة فريقه للتخلص من دوامة الهبوط .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".