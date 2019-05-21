شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يخشى مفاجآت المصرى البورسعيدى على استاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الإنتاج الحربى فى تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ33 لمسابقة الدورى العام على استاد الجيش بالسويس فى مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين للفريقين لاسيما بعد خسارة المصرى من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية وتعادل الانتاج الحربى سلبيًا مع الإسماعيلى.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث للحفاظ على المركز الرابع فى ظل المنافسة المحتدمة بين عدد من الأندية لاقتحام المربع الذهبى بينما شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه أن مباراة الليلة لا تقبل القسمة على إثنين لضمان الهروب لمنطقة الأمان بعد تراجع نتائج الفريق فى الدور الثانى للمسابقة .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".