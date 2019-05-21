شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح جهاز الاسماعيلى للاعبين قبل مواجهة الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة محمود جابر على إسداء لاعبيه مجموعة من النصائح قبل مباراة الأهلى والمقرر انطلاقها فى العاشرة من مساء غداًالأربعاء ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

الجهاز الفنى حرص خلال حديثه مع اللاعبين على تحفيزهم واستثارتهم من أجل استمرار النتائج الإيجابية والمميزة أمام الأهلى بعد الفوز بالجولة الماضية على الداخلية.

كما حرص جهاز الدراويش على منح عدة نصائح للاعبين أهمها على اللعب بهدوء وتجنب الانفعال من أجل نقل الضغط على المنافس بجانب التركيز على نقاط ضعف المنافس والعمل على استغلالها.

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وقام الجهاز بتوزيع مجموعة من الأدوار على اللاعبين خلال المباراة والتى ستسهم فى الحد من خطورة الفريق المنافس الذى يعتلى صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وخصص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات خاصة على التسديد ، وطالب جهاز الدراويش لاعبيه بضرورة سرعة التسليم والتسلم فى المساحات بجانب كيفية نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية بأسرع وقت.

واشتمل المران على تعليمات خاصة للمدافعين سعيا للحد من خطورة الأوراق الرابحة للفريق المنافس.

كما خاض حراس مرمى الإسماعيلى تدريبات خاصة اشتملت على كيفية التعامل مع تسديدات الفريق المنافس والكرات العرضية بجانب قياس سرعة الرد لدى كل حارس.

وحرص مدرب حراس المرمى سعفان الصغير على منح عدة نصائح حول كيفية التعامل مع ضغوط المواجهات الكبرى.