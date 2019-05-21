رياضة | رئيس الزمالك يعلن جاهزية نجم الفريق في موقعة إياب نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعلن جاهزية نجم الفريق في موقعة إياب نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادى الزمالك، إن المغربى خالد بوطيب، جاهز لقيادة هجوم فريقه فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان، بإياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد، على استاد برج العرب.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن بوطيب تعافى من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الركبة، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية لقيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان، ولكن يتوقف الأمر على قرار السويسرى كريستيان جروس.

وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ويحتاج لتحقيق الفوز بأكثر من هدفين.