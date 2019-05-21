رياضة | أحمد حمودي عن استبعاده من المباريات: ثق بالله حتى النفس الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حمودي عن استبعاده من المباريات: ثق بالله حتى النفس الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب حمودي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ثق بالله حتى النفس الأخير".

ويغيب أحمد حمودي، عن مباريات الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم اقتناع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بمستواه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في العاشرة مساء غد الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.