رياضة | برشلونة يقرر إقالة فالفيردي في حالة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقرر إقالة فالفيردي في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نية نادي برشلونة في الإطاحة بإرنستو فالفيردي من قيادة الفريق الكتالوني حال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا يوم السبت الماضي.

وقال برنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن خسارة برشلونة نهائي كأس ملك إسبانيا تعني رحيل فالفيردي عن كامب نو.

ويتعرض فالفيردي لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بسبب الخروج المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة من ليفربول برباعية نظيفة.