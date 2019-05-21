رياضة | سموحة وبتروجت وجها لوجه في صراع النجاة من الهبوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة وبتروجت وجها لوجه في صراع النجاة من الهبوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق بتروجت ضيفا على نظيره سموحة نظيره على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام فى تمام العاشرة مساءً، فى مواجهة نارية، في صراع النجاة من الهبوط.

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وكان سموحة قد خسر أمام الأهلي بهدف نظيف، ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

فيما خسر بتروجت مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ويحتل الفريق البترولي المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .

