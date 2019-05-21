رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء 21 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنتهي حتى الآن.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري المصري المصري vs الإنتاج الحربي .. في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت. Advertisements طلائع الجيش vs الاتحاد السكندري ..في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت 2. وادي دجلة vs حرس الحدود .. في الساعة 10 مساءً عبر قناة النايل فاميلي. دوري أبطال آسيا الاتحاد السعودي vs الوحدة الإماراتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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