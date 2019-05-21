رياضة | عاجل.. أسامواه جيان يفاجئ الجميع ويعلن اعتزال اللعب الدولي اعتراضا على مدربه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أسامواه جيان يفاجئ الجميع ويعلن اعتزال اللعب الدولي اعتراضا على مدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد المنتخب الغاني لكرة القدم، أساموا جيان، اعتزاله اللعب دولياً قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، احتجاجاً على عزم الجهاز الفني حرمانه من شارة القيادة.

أشار جيان (33 عاماً) في بيان إلى أن خطوته تأتي اعتراضاً على عزم المدرب كويسي أبياه حرمانه من شارة القيادة للمنتخب الغاني.

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وتابع: "بعد التشاور مع عائلتي والفريق، إذا كان قرار المدرب منح شارة القيادة في البطولة للاعب آخر مع تواجدي ضمن التشكيلة، فإنني أرغب في استبعاد نفسي عن البطولة".

وأردف مهاجم قيصري سبور التركي: "أرغب باعتزال اللعب دولياً بشكل دائم"، مرفقاً البيان الذي نشره عبر حسابه على تويتر بتعليق جاء فيه: "شكراً غانا، أنا ممتن إلى الأبد".