رياضة | ميسي يحقق أرقاما استثنائية مع برشلونة هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق أرقاما استثنائية مع برشلونة هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، أرقاما استثنائياً وذلك خلال مشاركته مع البارسا في مسابقة الدوري الاسباني.

ويعد ليونيل ميسي هو أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا على الرغم من خروجه من المنافسة في ملعب أنفيلد بعد الخسارة برباعية في إياب نصف النهائي من ليفربول.

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وتمكن ليونيل من تسجيل 12 هدفًا خلال الموسم الحالي ويتوقع أن يفوز بالكرة الذهبية لدوري أبطال أوروبا. حيث يحتاج كلاً من هاري كين ولوكاس مورا تسجيل 8 أهداف على الأقل في النهائي لتجاوز ليونيل ميسي.

وانفرد ميسي بصدارة قائمة هدافي الدوري الاسباني برصيد 36 هدفاً متفوقاً اللاعب الذي يليه كريم بنزيما صاحب ال21 هدفاً.