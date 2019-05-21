رياضة | 5 نجوم على رادار مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 نجوم على رادار مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة ​ ​أولي جونار سولسكاير​ المدير الفني لمانشستر سيتي في التعاقد مع خمسة لاعبين هذا الصيف.

وأشارت صحيفة ايفننج ستاندارد البريطانية إلى أنه لدى المان يونايتد عادة سياسة تضيف اثنين أو ثلاثة كل صيف بينما تخسر رقمًا مشابهًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن سولسكاير يعلم أن هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة إذا رغب في اللحاق بالمراكز الستة الأولى بالإضافة إلى تحدي صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري.

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وأكدت الصحيفة البريطانية بأن سولسكاير يريد خمسة لاعبين لأنه سيسمح له ذلك بتحسين كل جانب من جوانب الفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اليونايتد يريد ضح لاعب وسط ظهير وظهير أيمن ولاعب خط وسط مركزي وجناح أيمن وربما جناح أيسر كذلك.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه حتى الآن هناك ​دانيال جيمس​ نجم سوانزي وهو الصفقة الوحيدة الموجودة على طاولة المان اليونايتد، كما أشارت بعض التقارير أيضًا إلى أنه سيتم التوقيع معه قريبًا.