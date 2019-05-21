انت الان تتابع رئيس الزمالك يعلن عن مفاجأة سارة للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
جمهور الزمالك
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن وزارة الداخلية وافقت على ذلك دعما للزمالك في المباراة المهمة، بعد مشاورات مع النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف.
وأكد أن هذا القرار يؤكد قوة وزارة الداخلية ودورها الكبير في انضباط الأمن داخل البلاد، وأن واقعة إلقاء القبض على حمدي النقاز لاعب الفريق، لا تقلل من رجال الداخلية. ووجه رئيس الزمالك، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور اللقاء، متمنيًا قبولها لتكون بمثابة بروفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية
وأكد أن هذا القرار يؤكد قوة وزارة الداخلية ودورها الكبير في انضباط الأمن داخل البلاد، وأن واقعة إلقاء القبض على حمدي النقاز لاعب الفريق، لا تقلل من رجال الداخلية.
ووجه رئيس الزمالك، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور اللقاء، متمنيًا قبولها لتكون بمثابة بروفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.
وخسر الزمالك بهدف دون رد أمام الفريق المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، خلال اللقاء الذي أقيم، منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان.
ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 26 من شهر مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.
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