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لاعب كرة قدم هاو يلقى حتفه أثناء المباراة في جازان

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع لاعب كرة قدم هاو يلقى حتفه أثناء المباراة في جازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان - الخليج 365:

لقي لاعب كرة القدم الشاب، حيدر مغفوري، حتفه خلال مباراة كرة قدم أقيمت يوم أمس الإثنين، ضمن دورة رمضانية رياضية في قرية الكربوس بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وأحس اللاعب الراحل مغفوري بالإجهاد خلال المباراة التي أقيمت في ساعة مبكرة من يوم الإثنين، وطلب تغييره بلاعب آخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعب وإجهاد وضيق في التنفس.

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وقال مقربون من الشاب الثلاثيني إن فرق الهلال الأحمر حضرت لموقع المباراة وقدمت الإسعافات الأولية له ونقلته لمستشفى الملك فهد المركزي لكنه فارق الحياة.

وقدّم كثير من المدونين السعوديين الذي صدمهم خبر وفاة الشاب، التعازي لعائلته بمن فيهم زوجته وأطفاله.

يشار إلى أن الدورات الرمضانية الكروية تقام في عدد من مدن وبلدات بمشاركة فرق هواة تخوض مبارياتها في وقت متأخر بين فترتي الإفطار والسحور.

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