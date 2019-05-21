شكرا لقرائتكم جروس يتسبب فى أزمة عربية بعد خسارته من نهضة بركان فى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، فى أزمة عربية بعد خسارة فريقه من نهضة بركان المغربي، علي الملعب البلدي في بركان، بهدف نظيف لمهاجمه التوجولي لابا كودجو في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وجاءت الأزمة بسبب قول جروس عقب سؤاله عن خوضه اللقاء بطريقة تشبه طريقة لعب الرجاء المغربي ، ليوضح أنه لا يعرف الفريق المغربي مما أثار غضب وحفيظة مسئولي نهضة بركان حيث رد عليه منير الجعواني المدير الفني لنهضة بركان بأن الرجاء هو بطل النسخة الماضية في الكونفدرالية ويعتبر من أفضل الفرق علي مستوي القارة.

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