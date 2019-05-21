شكرا لقرائتكم المكس يضم سموحة وبتروجت ورحلة النجاة من دوامة الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه سموحة نظيره بتروجت على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام فى تمام العاشرة مساءاً فى مواجهة نارية بصافرة تحكيمية أجنبية نظراً لسخونة المباراة بين الفريقين الباحثان عن النجاة من دوامة الهبوط لاسيما بعد خسارة بتروجت من الطلائع بهدف دون رد وخسارة سموحة من الاهلى بهدف دون رد فى اللحظات القاتلة .

ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 38 هدف فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .

Advertisements

وطالب حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بحسم المباراة لصالحهم لاسيما أنها تقام على أرضهم لضمان النجاة من دوامة الهبوط لاسيما بعد فقدانهم نقطة التعادل أمام الاهلى فى اللحظات الأخيرة بينما ناشد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لإزاحة منافسه السكندرى نحو المركز السادس عشر والتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".