الان تتابع الأهلي السعودي يتلقى خطاباً رسمياً من محامي نيكولاي ستانسيو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، تلقيه خطاب رسمي من محامي المحترف في صفوف الفريق، الروماني نيكولاي ستانسيو.
أوضح الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي عبر تويتر: “تلقت إدارة النادي الأهلي خطاباً رسمياً من محامي المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو، يفيد من خلاله بالتزام اللاعب بعقده المبرم مع النادي، واستمراره مع الفريق الكروي الأول.
وأنهى الفريق الموسم المنقضي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي السعودي يتلقى خطاباً رسمياً من محامي نيكولاي ستانسيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.