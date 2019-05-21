الأهلي السعودي يتلقى خطاباً رسمياً من محامي نيكولاي ستانسيو

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، تلقيه خطاب رسمي من محامي المحترف في صفوف الفريق، الروماني نيكولاي ستانسيو.

أوضح الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي عبر تويتر: “تلقت إدارة النادي الأهلي خطاباً رسمياً من محامي المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو، يفيد من خلاله بالتزام اللاعب بعقده المبرم مع النادي، واستمراره مع الفريق الكروي الأول.

وأنهى الفريق الموسم المنقضي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2020.