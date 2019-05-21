الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: يلتقي مساء اليوم الثلاثاء فريق النصر السعودي مع ذوب آهن الإيراني والوصل الإماراتي مع الزوراء العراقي والاتحاد السعودي مع الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو (آيار): دوري أبطال آسيا

14:00 أوراوا ريد دياموندز × بكين غوان 14:00 سيدني × كاواساكي فرونتال 14:00 تشونبوك × بوريرام يونايتد 14:00 شنغهاي × أولسان 18:00 لوكوموتيف × الريان 22:00 الوصل × الزوراء Advertisements 22:00 ذوب آهن × النصر 23:00 الاتحاد × الوحدة الدوري المصري

00:00 المصري × الانتاج الحربي 00:00 سموحة × بتروجيت 00:00 طلائع الجيش × الاتحاد السكندري 00:00 وادي دجلة × حرس الحدود 00:00 إنبي × مصر للمقاصة وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/591909 مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/591905

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