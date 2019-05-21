شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكى لوك إيميل، المدير الفني لطلائع الجيش، الليلة قائمة ناديه التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى في العاشرة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام .
وضمت القائمة كلا من: «محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر وتالا نداى وفرانك ستيفن وإحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحى وكابوريا وإسلام أجوجو وعمورى وعلى الفيل وأحمد سامى وبوشا وكريم طارق ومحمد رزق ومصطفى محمد».
ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.