شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكى لوك إيميل، المدير الفني لطلائع الجيش، الليلة قائمة ناديه التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى في العاشرة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام .

وضمت القائمة كلا من: «محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر وتالا نداى وفرانك ستيفن وإحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحى وكابوريا وإسلام أجوجو وعمورى وعلى الفيل وأحمد سامى وبوشا وكريم طارق ومحمد رزق ومصطفى محمد».

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة.