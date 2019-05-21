شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجة نظيرة الاتحاد السكندري الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى، فى تمام العاشرة مساءاً على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام فى مواجهة نارية بين الفريقين لاسيما بعد فوز الطلائع على بتروجت بهدف دون رد وخسارة زعيم الثغر من انبى بهدف دون رد

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 38 هدف فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدف .

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ويبحث البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع عن نقاط الاطمئنان للبقاء فى الدوري مطالباً لاعبيه بإستغلال إقامة المباراة على ملعبهم لحصدهم مبكراً والخروج من دوامة الهبوط فى المقابل يأمل حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى فى العودة للأسكندرية منتشياً بنقاط مباراة الطلائع للتخلص من كابوس الهبوط .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".