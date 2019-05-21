شكرا لقرائتكم إنبى يواجة مصر المقاصة الليلة في معركة الهروب من شبح الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنبى يلتقى بنظيره مصر المقاصة، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام مع دقات العاشرة مساءاً فى مواجهة صعبة للفريقين، لاسيما بعد خسارة انبى من الأهلى بهدفين دون رد وفوز المقاصة على النجوم بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل انبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 40 هدف فيما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .

ويتمسك على ماهر المدير الفنى لإنبى بقدرة فريقه على العودة لقطار الانتصارات مجدداً بعد الانتفاضة فى الأسابيع الأخيرة باستثناء مباراة الأهلى لمواصلة خطف الزحف نحو مراكز وسط الجدول بعيداً عن شبح الهبوط على الجانب الأخر يفتش جمال عمر المدير الفنى للمقاصة عن مواصلة الزحف نحو المربع الذهبى لإنهاء الموسم نهاية سعيدة للفريق الفيومى الباحث عن العودة للمشاركة الافريقية فى الموسم الجديد .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".