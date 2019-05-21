شكرا لقرائتكم فى معركة النقاط الثلاث.. المصري يواجة الإنتاج الحربي فى استاد الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الإنتاج الحربى فى تمام العاشرة مساءاً ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين للفريقين لاسيما بعد خسارة المصرى من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية وتعادل الانتاج الحربى سلبياً مع الاسماعيلى .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 36 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

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وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث للحفاظ على المركز الرابع فى ظل المنافسة المحتدمة بين عدد من الاندية لإقتحام المربع الذهبى بينما شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على لاعبيه أن مباراة الليلة لا تقبل القسمة على اثنين لضمان الهروب لمنطقة الأمان بعد تراجع نتائج الفريق فى الدور الثانى للمسابقة .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".