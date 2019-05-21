شكرا لقرائتكم وادى دجلة يستدرج حرس الحدود فى الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجة وادى دجلة نظيره وضيفة حرس الحدود على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر وذلك ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام فى تمام العاشرة مساءاً بصافرة تحكيمية أجنبية نظراً لسخونة المباراة لاسيما بعد تعادل وادى دجلة مع بيراميدز بهدف لكل فريق وفوز حرس الحدود على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 45 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وشدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة العودة لقطار الانتصارات فى ظل أهمية مباراة الليلة للإبتعاد عن شبح الهبوط فى المقابل يحلم طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود بإستمرار إنتفاضة فريقه للتخلص من دوامة الهبوط .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".