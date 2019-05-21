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النشرة الرياضية| كاف يعلن حكم إياب نهائي الكونفدرالية.. وجيان يقرر اعتزال اللعب الدولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الاثنين 20 مايو.

أسمواه جيان يقرر اعتزال اللعب الدولي بسبب شارة القيادة

تشامبرلين ينشر فيديو لصلاح خلال رحلة ليفربول إلى إسبانيا

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طاقم تحكيم مصري يدير كلاسيكو الصفاقسي والنجم

الزمالك يتلقى عرضا رسميا من العربي الكويتي لاستعارة سيسيه

كاف يعلن حكم إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

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