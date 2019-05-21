رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو النادي الأهلي فى مفاوضات جادة لضم لاعب الإنتاج الحربي محمود البدري، الذى يقدم مستوى مميز في الموسم الحالي للدورى المصرى الممتاز.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن أحد مسئولي القلعة الحمراء تحدث مع مختار مختار المدير الفني للفريق عن اللاعب ومعرفة تفاصيل خاصة عن لياقيته البدنية وتنفيذه لقرارات وتعليمات المدير الفنى .

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب للنادى الأهلى بالميركاتو الصيفي القادم بعد إصرار مسئولي عن الحديث عنه والتفاوض مع ناديه.