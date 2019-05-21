رياضة | بادو الزاكي نادم على تدريب منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بادو الزاكي نادم على تدريب منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المدير الفني للمنتخب المغربي السابق والدفاع الجديدي الحالي بادو الزاكي آسفه على عدمه قدرته تقديم بعض الأمور أثناء تولية القيادة الفنية لأسود الأطلس.

وفي مداخلة هاتفية قام بها الزاكي لإحدى القنوات التليفزيونية أكد أن الزمن لو عاد به للخلف لن يغير تصرفاته والطريقة التي يتعامل بها مع اللاعبين حتى في حاله قام بتغيير الطاقم المساعد له.

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وحول ندمه على بعض الأمور قال انه كان ينوي الاحتفاظ بالمساعدين وأفراد الطاقم الفني الخاص به لكنه لم يقدر على التشبث بهم حتى النهاية.

وواصل: " يجب أن يكون إختيار الطاقم الفني مسؤولية المدرب حتى تكون الأفكار متطابقة ويقدر الجميع على تكون الأفكار لنجاح المشروع.

ودافع الزاكي عن طريقة تعامله مع اللاعبين وأكد أنها راسخة بالنسبة له ولا يمكن أن يغيرها في يوماً من الأيام خاصةً أنه ليس ديكتاتور كما يروج البعض.