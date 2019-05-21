رياضة | مدرب الإسماعيلي: سنلعب أمام الأهلي بحذر شديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: سنلعب أمام الأهلي بحذر شديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"تلك أول مباراة لى كمدرب أمام الأهلى لذلك لدى حماس كبير أسعى لنقله للاعبين قبل تلك القمة".. هكذا بدأ عطية صابر مدرب الإسماعيلى تصريحاته.

ويلتقى الإسماعيلى مع الأهلى غدا الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف: "سنلعب أمام الأهلى بحذر شديد ، حرصنا على دراسة نقاط القوة والضعف لديه من أجل الحد من خطورته”.

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وعن ذكرياته كلاعب أجاب صابر: "مواجهة الأهلى كنت أنتظرها بفارغ الصبر فى ظل حجم الاهتمام الإعلامى والجماهيرى بتلك المباراة”.

وأتم: ”أفضل مباراة لى ضد الأهلى فى موسم 2001-2002 الذى حققنا فيه لقب الدورى المحلى ، تلك المواجهة انتهت بالتعادل 4-4 حيث أننى قمت بتسديد ركلة الجزاء الأخيرة والتى ساهمت فى الابقاء على حظوظنا فى الدورى ، مدربى محسن صالح بعدها وصفنى بالتلم ووضعنى بعدها اللاعب رقم 1 فى تسديد ركلات الجزاء”.