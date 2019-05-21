رياضة | فاريا يشيد بروح لاعبي الدحيل ضد الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاريا يشيد بروح لاعبي الدحيل ضد الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى روي فاريا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الدحيل القطري سعادته الغامرة بالمردود الذي قدمه اللاعبون أمس الاثنين ضد الهلال السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا وإنتهت بالتعادل 2-2.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي إن المباراة كانت رائعة من جانب الفريقين وقتال اللاعبين على العودة في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة أمر جيد للغاية خاصةً أننا حاولنا تحقيق الفوز.

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وأردف: " الجميع كافح وأظهروا مستوى فني على قدر المسؤولية وروح عالية للغاية على الرغم من أن نتيجة اللقاء غير مؤثرة والفريق ضمن التأهل للدور الثاني".

وأثنى فاريا على مشاركة بعض اللاعبين الشباب مثل خالد منير وسليمان الرميحي في المباراة وأكد أنه أمر جيد أن يعتمد الفريق على أعمار سنية مختلفة والباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة مستقبلاً.