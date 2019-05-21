رياضة | مدرب بيرسبوليس الإيراني يرشح السد لحصد لقب آسيا ويوجه رسالة خاصة لتشافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيرسبوليس الإيراني يرشح السد لحصد لقب آسيا ويوجه رسالة خاصة لتشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيرسبوليس الإيراني أنه يشعر بالفخر بعد فوزه على السد القطري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الاثنين لحساب مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أكد برانكو أنه يريد أن يهنئ تشافي هيرنانديز على مسيرته الرائعة التي قضاها في الملاعب التي يشهد بها الجميع ويتمنى له التوفيق كمدير فني في المستقبل كما أنه يتمنى التوفيق لفيريرا الذي خاض المباراة الأخيرة له هو الآخر على رأس القيادة الفنية للزعيم القطري.

Advertisements

وأضاف: " سعيد بتحقيق الفوز والعودة القوية للاعبين خلال فترة زمنية قصيرة حيث أظهر الجميع شخصية رائعة بعد حسم لقب الدوري الإيراني وتعتبر تلك المواجهة خير تحضير لنصف نهائي كأس إيران.

وأنهى: " السد قادر على التتويج بالنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا فهم يمتلكون تشكيلة رائعة ثمانية لاعبين منهم يلعبون بصفة أساسية في المنتخب القطري لذلك فرصتهم في المنافسة ستكون قوية للغاية.