رياضة | فيريرا: حزين بسبب اعتزال تشافي.. وأتوقع نجاحه في مجال التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيريرا: حزين بسبب اعتزال تشافي.. وأتوقع نجاحه في مجال التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بالسد القطري حزنه على اعتزال تشافي هيرنانديز وذلك بعد أن خاض المباراة الأخيرة له يوم الاثنين ضد بيرسبوليس الإيراني لحساب مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه ليس سعيداً بسبب الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدفين مقابل لا شيء على الرغم من أننا لعبنا بصورة جيدة وأضعنا الكثير من الفرص.

وواصل: " الفريق كان قادراً على تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف على عكس المنافس الذي سنحت أمامه فرصتين فقط سجل منهما هدفي الفوز.

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وفيما يخص تشافي أكد الداهية البرتغالية أن كرة القدم فقدت واحد من أهم أضلاعها ومن الجيد أن تحظى بفرصة التعامل مع لاعب بقيمته خاصةً أنه يعتبر قدوة للشباب الصغير.

وأنهى أن تشافي أمامه مستقبل كبير في الملاعب كمدرب ويثق في قدرته على النجاح في الجانب التدريبي كون المهام التي كان يقوم بها داخل أريضة الملعب لا تختلف عن دور المدرب خارج الخطوط.