رياضة | موعد مباراة المصري ضد الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المصري ضد الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل فريق نادي الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء لمواجهة فريق نادي المصري البورسعيدي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الجيش بالسويس لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 48 نقطة جمعها أبناء إيهاب جلال من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 15 فيما تكبد رفقاء أحمد مسعود الخسارة في 6 مباريات.

Advertisements

في المقابل تحتل كتيبة مختار مختار المركز الحادي عشر برصيد ستة وثلاثين نقطة جمعها الفريق من الفوز في 8 مباريات والتعادل في إثني عشر وخسر رفقاء أحمد شديد قناوي في 11 مناسبة ما جعل الفريق يعاني من دوامة الهبوط.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف لحساب مباريات الجولة السادسة عشر يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورتس إتش دي.